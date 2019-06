Gegensätzliche Vorschläge : Bundestag debattiert über zwei Organspende-Initiativen

Berlin Prinzipiell gibt es große Zustimmung zu lebensrettenden Organspenden. Doch wirklich Ja sagen längst nicht so viele Menschen. Im Bundestag geht es jetzt um zwei Alternativen, wie das System zu ändern wäre.

In der Debatte um grundlegend neue Organspende-Regeln in Deutschland befasst sich der Bundestag erstmals mit konkreten Anträgen. Dazu werden am Mittwoch (14.05 Uhr) zwei fraktionsübergreifende Initiativen ins Parlament eingebracht. Nach einer rund zweistündigen Debatte soll darüber dann im Gesundheitsausschuss weiter beraten werden.