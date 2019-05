Alternative zu Spahn-Gesetz vorgestellt : Parlamentarier wollen Organspende als „bewusste, freiwillige Entscheidung“

Berlin Annalena Baerbock, Katja Kipping und andere Parlamentarier haben einen Gesetzesentwurf zur Organspende vorgestellt - als Alternative zur Position von Gesundheitsminister Jens Spahn. Hausärzten kommt darin eine besondere Verantwortung zu.

In der Diskussion über die Organspende plädieren Kritiker einer Widerspruchslösung für aktive Aufklärung durch die Hausärzte. Der am Montag in Berlin vorgestellte Gesetzentwurf einer überparteilichen Parlamentariergruppe sieht vor, dass die Mediziner ihre Patienten "bei Bedarf aktiv alle zwei Jahre über die Organ- und Gewebespende beraten und sie zur Eintragung in das Online-Register ermutigen" sollen.