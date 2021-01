Unterstützung von Opposition : NS-Opfer mussten für eigene Deportation zahlen – Überlebender fordert Entschädigung von Deutscher Bahn

Salo Muller, niederländisches Opfer des Holocausts, hat Entschädigung für die Transporte in die deutschen Vernichtungslager während des Zweiten Weltkrieges gefordert. (Archivbild) Foto: dpa/Conny Muller

Hannover Drei Oppositionsparteien haben sich hinter eine Forderung zu Entschädigungszahlungen für die Transporte von Holocaust-Opfern in die ehemaligen deutschen Vernichtungslager gestellt. Die Deutsche Bahn weigert sich bisher.

Der niederländische Holocaust-Überlebende Salo Muller (84) erhält für seine Forderung, die Deutsche Bahn AG solle Holocaust-Opfer für die Deportation mit Zügen in die Vernichtungslager entschädigen, Unterstützung der Bundestags-Opposition. „Es ist beschämend, dass die Bundesregierung und die Deutsche Bahn sich mit gegenseitigen Zuweisungen von Verantwortung aus der Pflicht zur Entschädigung von Opfern des Holocausts zu stehlen versuchen“, sagte Linke-Fraktionschef Dietmar Bartsch dem „RedaktionsNetzwerk Deutschland“. Er verwies darauf, dass die französische Staatsbahn und die niederländische Bahn diejenigen entschädigten, die auf ihren Schienen in Vernichtungslager deportiert wurden.

Muller hatte dem Bericht zufolge 2019 erreicht, dass die „Nederlandse Spoorwegen“ rund 50 Millionen Euro an die etwa 7.000 Opfer, die konkret ermittelt werden konnten, und ihre Nachkommen zahlt. Diese Regelung gilt jedoch nur für holländisches Staatsgebiet. Den Weitertransport von der deutschen Grenze in die Vernichtungslager wie Auschwitz, Treblinka oder Sobibor übernahm die Deutsche Reichsbahn. Die Opfer mussten für ihre Fahrt in die Gaskammern selbst zahlen. Bahn und Bundesregierung lehnen die Forderung Mullers bislang ab.