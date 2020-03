Zahlungen an christliche Kirchen : Opposition stellt Gesetzentwurf zum Ende von Staatsleistungen vor

Berlin Drei Oppositionsparteien wollen die Staatsleistungen an die christlichen Kirchen abschaffen. Dazu legten sie einen Gesetzentwurf vor. Die Abschaffung diene dazu, die weltanschauliche Neutralität des Staates sicher zu stellen.

Linke, FDP und Grüne haben einen Gesetzentwurf zur Abschaffung der sogenannten Staatsleistungen an die beiden großen christlichen Kirchen vorgestellt. Dabei handelt es sich um jährliche Zahlungen der Länder an die katholische und evangelische Kirche. Der Entwurf sieht vor, dass die Zahlungen eingestellt werden, die Länder aber eine Ablösesumme zahlen müssen. Damit soll die weltanschauliche Neutralität des Staates sichergestellt werden, sagte der FDP-Abgeordnete Stefan Ruppert am Freitag in Berlin. „Der Fall, dass jemand nicht Mitglied einer Kirche ist, aber durch sein Steuergeld diese Kirchen mitfinanziert, der ist natürlich auf Dauer nicht mehr zu vermitteln.“