Opposition will Neuwahlen Olaf Scholz unter Druck – Kanzler, adieu?

Ein Glück, dass Scholz am Mittwochabend im Schneetreiben und mit Singsang von Berliner Schulkindern die Kanzlertanne in Empfang nehmen konnte. Abwechslung tut in diesen Zeiten gut. Bislang war es in der Ampel der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck, dem regelmäßig attestiert wurde, keine Ahnung von der Materie zu haben – und den man deswegen nur allzu gerne aufforderte, sein Amtszimmer im Wirtschaftsministerium zu räumen. Nun also Scholz. Er hat die Richtlinienkompetenz, er führt die Ampel mehr oder weniger. Und je größer die Krise, desto stärker rückt der Regierungschef und seine Tatkraft in den Fokus. Angriffsfläche bietet der SPD-Mann allein schon dadurch, dass er nur zögerlich kommuniziert und oft wie abgetaucht wirkt.