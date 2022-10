München-Attentat von 1972 : Olympia-Mörder kassierte 2000 Dollar für ARD-Doku

Ein bewaffneter Polizeibeamter im Trainingsanzug sichert 1972 im Olympischen Dorf in München den Block, in dem Terroristen die israelischen Geiseln festhalten (Archivfoto). Foto: dpa/Horst Ossinger

Berlin Ein palästinensischer Terrorist von Olympia 1972 hat für ein Interview für eine ARD-Doku ein exklusives Honorar erhalten. Genau das hatten die an der Produktion beteiligten Sender damals ausgeschlossen. Die Hinterbliebenen der ermordeten Sportler zeigen sich fassungslos.

Eine Produktionsfirma einer internationalen Doku hat nach RBB-Angaben einem Olympia-Attentäter von 1972 für exklusive Nutzungsrechte an einem Interview und zur Verfügung gestellte Dokumente und Fotos 2.000 US-Dollar gezahlt. Die an der Produktion beteiligten ARD-Redaktionen seien über die einige Monate nach den Dreharbeiten getroffene und zeitlich begrenzte Vereinbarung von dem Produzenten nicht informiert worden, teilte der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) am Freitag auf Anfrage der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) mit.