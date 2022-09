Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (l.) und Izchak Herzog, Staatspräsident von Israel, legen während der Gedenkveranstaltung zum 50. Jahrestag des Anschlags auf israelische Sportler bei den Olympischen Spielen 1972 in München an der Gedenkstelle in Fürstenfeldbruck einen Kranz nieder. Foto: dpa/Sven Hoppe