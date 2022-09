Olympia-Attentat : Zeit heilt nicht alle Wunden

Berlin 50 Jahre Verdrängung. 50 Jahre mangelnde Aufarbeitung. 50 Jahre Schuldzuweisungen. 50 Jahre Blamage für Deutschland. Das Münchener Attentat und seine Folgen gereichen dem Land wahrlich nicht zu Ruhm.

Man konnte den Angriff palästinensischer Attentäter auf israelische Sportler im Münchner Olympiadorf 1972 vielleicht nicht verhindern - Vorwarnungen hatte es allerdings durchaus gegeben. Was aber dann an Versäumnissen in der Polizeiarbeit folgte, was an politischer Verantwortungslosigkeit - das ist erschreckend. Warum es nicht möglich war, die Vorfälle innerhalb von 50 Jahren mit Würde und Empathie aufzuarbeiten, ist nicht zu verstehen.

Es war gut und richtig, dass das Thema der Schadenersatzansprüche im Vorfeld der Trauerfeier am Montag in Fürstenfeldbruck geklärt werden konnte - auch wenn sich beiden Seiten mit juristischen Argumenten zunächst eine ziemliche Schlammschlacht lieferten.

Es ist gut, dass man das diplomatische Desaster verhindern konnte, eine Gedenkfeier ohne die Angehörigen der israelischen Opfer zu begehen. Und es ist auch ein gutes Signal, dass Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Israels Präsident Isaac Herzog diese gemeinsam gestaltet haben. So konnte zumindest ein wenig Versöhnung in das Gedenken einfließen kann.

Dass die hohen Entschädigungsforderungen der Angehörigen zu Irritationen führten, diese auch in Israel nicht unumstritten waren, ist richtig. Fakt ist aber auch, dass man genau das von deutscher Seite in all den Jahren hätte verhindern müssen - mit einem rechtzeitigem Schuldeingeständnis. Eine öffentliche Aufarbeitung fand nicht statt. Die Fehler der deutschen Sicherheitsbehörden wurden nicht benannt. Eine umfassende Aufarbeitung durch eine deutsch-israelische Historikerkommission, Teil der Verständigung, ist eine gute Idee- zu viele quälende Frage sind offen geblieben.

Bundespräsident Steinmeier bat am Montag um Vergebung „für den mangelnden Schutz der israelischen Athleten, die mangelnde Aufklärung danach; dafür, dass geschehen konnte, was geschehen ist“. Das deutsche Staatsoberhaupt wählte die richtigen Worte, doch sie kamen sehr spät. Aber besser spät als nie - dies gehört auch zur Wahrheit. Und Steinmeier hat noch in einem anderen Punkt Recht: Er betonte, die Tatverantwortung für das Attentat liege bei den palästinensischen Tätern und deren libyschen Helfern. „Es ist sehr bitter, dass von heutigen politischen Vertretern dieser Länder kein Wort der Anteilnahme, kein Wort des Bedauerns kommt.“ Auch das gehört zur Wahrheit.