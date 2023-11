Zentrale Veranstaltung in Berlin Kanzler Scholz zum Pogrom-Gedenken: „Die Deutschen blieben stumm“

Es ist ein schmaler Raum, in dem sich am Donnerstag die deutsche Staatsspitze und Vertreter des gesellschaftlichen und religiösen Lebens befinden. Kanzler Olaf Scholz steht mit Kippa am Rednerpult in der Synagoge Beth Zion in Berlin. Der SPD-Politiker findet klare Worte: „Und auch nach jener Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 – als Straßen im ganzen Land von den Glasscherben jüdischer Schaufenster übersät waren, als Jüdinnen und Juden aus ihren Wohnungen und Häusern hinaus verhaftet und abgeführt wurden, blieb offener Protest fast vollständig aus. Von wenigen couragierten Frauen und Männern abgesehen blieben die Deutschen stumm“, sagt Scholz bei der zentralen Gedenkveranstaltung anlässlich des 85. Jahrestages der NS-Novemberpogrome.