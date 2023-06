Scholz im TV-Gespräch „Ich zähle nicht zu denjenigen, die sich wegducken“

„Das macht mir Sorgen“, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zum Höhenflug der Rechtspartei AfD in Umfragen. Eigentlich sei er überzeugt, dass Deutschland eine sehr stabile Demokratie habe. Scholz sprach sich in der am Dienstagabend ausgestrahlten Sendung „RTL Direkt“ zudem gegen die Einstufung der AfD als „Volkspartei“ aus. „Volkspartei ist eine Frage der inneren Einstellung, ob man viel zusammenführen will oder eher spalten will“, sagte er. „Da glaube ich mal ist die AfD eher auf der Seite spalten.“ Ausdrücklich warnte er davor, um Probleme herumreden, „das wäre der erste große Fehler, den man machen kann“.