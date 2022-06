Bundeskanzler erklärt Pläne : So steht Scholz zu einem möglichen EU-Beitritt der Ukraine

Bundeskanzler Olaf Scholz bei dem Interview mit der dpa. Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin Der Bundeskanzler hat in der nächsten Woche ein großes Programm vor der Brust: Drei Gipfel in sieben Tagen. Von Donnerstag an beraten EU, G7 und Nato vor allem über den Ukraine-Krieg und seine Folgen. In einem Interview hat er Stellung zu den großen Themen bezogen und seine Erwartungen erläutert.

Bundeskanzler Olaf Scholz ist erst ein halbes Jahr im Amt und schon Gastgeber eines großen internationalen Gipfels. Am kommenden Wochenende empfängt der SPD-Politiker US-Präsident Joe Biden und sechs weitere Chefs wirtschaftsstarker Demokratien auf Schloss Elmau in Bayern. Das G7-Treffen ist eingebettet in weitere Gipfel der Europäischen Union und der Nato. Der Kanzler hat sich unter anderem mit einer Bahnreise nach Kiew darauf vorbereitet. Im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur sagt er, was er sich für den Gipfelmarathon vorgenommen hat. Wir haben die wichtigsten Aussagen zusammengefasst.

Das sagt Scholz über seine Kiew-Reise

„Es war richtig, jetzt zu reisen und gemeinsam mit dem französischen Präsidenten, dem italienischen Premier und dem rumänischen Präsidenten ein starkes europäisches Signal zu senden. Ich hatte mich vor Kriegsbeginn drei Mal persönlich mit Präsident (Wolodymyr) Selenskyj getroffen und seither erörtern wir regelmäßig am Telefon die Lage. Das Treffen jetzt in Kiew war wieder ein sehr vertrauensvolles, kooperatives Gespräch.

Wir haben uns darüber unterhalten, wie Europa seinem Land jetzt weiter helfen kann. Konkret geht es um schwere Artillerie und Munition. Denn die braucht die Ukraine gerade am dringendsten. Es geht auch um Schutz vor Angriffen aus der Luft mit Raketen. Und, ganz grundsätzlich, geht es um eine Zukunftsperspektive – die Hoffnung auf eine europäische und demokratische Perspektive für die Bürgerinnen und Bürger der Ukraine. Beim kommenden EU-Gipfel in dieser Woche wollen wir dazu einen einvernehmlichen Beschluss erreichen.“

Das sagt Scholz über einen möglichen EU-Beitritt der Ukraine

„Die Europäische Union unterstützt die Ukraine seit Kriegsbeginn sehr geschlossen und entschlossen. In diesem Geist der Einigkeit sollten wir weiter handeln. Klar ist, dass der Weg in die EU nicht einfach werden wird, sondern viele Anforderungen zu erfüllen sind von jedem Kandidaten, der sich auf den Weg machen will. Das betrifft Rechtsstaatlichkeit und Demokratie, aber auch alle anderen Regeln, die wir uns in Europa miteinander gegeben haben.

Mir ist zugleich wichtig, dass wir denjenigen, denen vor beinahe 20 Jahren zugesagt wurde, dass sie Mitglied der Europäischen Union werden können, jetzt sehr konkrete Fortschritte anbieten. Sonst entsteht das Gefühl, dass ein Kandidatenstatus zu gar nichts führt. Den Ländern des westlichen Balkans müssen wir zeigen, dass es uns ernst ist. Albanien und Nordmazedonien erfüllen alle Voraussetzungen für die Aufnahme konkreter Verhandlungen über einen EU-Beitritt – sie sollten jetzt beginnen.

Hinzu kommt: Die Europäische Union muss sich selbst auf Erweiterung vorbereiten. Dazu muss sie ihre Strukturen und Entscheidungsprozesse modernisieren. Nicht immer wird alles einstimmig entschieden werden können, was heute einstimmig entschieden werden muss. Und das werden wir beim EU-Gipfel neben vielen anderen Fragen zu besprechen haben.“

Das sagt Scholz zum Thema Ernährungskrise

„Der Krieg, den Russland gegen die Ukraine vom Zaun gebrochen hat, hat Folgen für die ganze Welt und für viele Länder, die weit weg sind vom Kriegsgeschehen. Hier ist globale Solidarität angesagt. Wir haben eine weltweite Initiative auf den Weg gebracht, um Ernährungssicherheit zu gewährleisten. Die Getreidesilos in der Ukraine sind voll, Millionen von Tonnen Getreide warten auf die Ausfuhr. Allerdings musste die Ukraine ihre Häfen verminen zum Schutz vor Angriffen Russlands vom Schwarzen Meer aus.

Wir unterstützen die Bemühungen des Generalsekretärs der Vereinten Nationen, einen Exportkorridor für ukrainisches Getreide zu öffnen. Die Verhandlungen laufen seit längerem und gehen hin und her. Man muss für die Welt hoffen, dass eine Verständigung gelingt. Russland muss einen sicheren Transport ermöglichen und zugleich glaubhaft zusichern, dass es einen solchen Korridor nicht für eine Invasion nutzt. Es kann ja nicht sein, dass die Getreideschiffe die ukrainischen Häfen verlassen und die russischen Kriegsschiffe die Häfen ansteuern.“

Das sagt Scholz zum Thema Klimawandel

„Wir haben den Klimaschutz die ganze Zeit als zentrales Thema dieses G7-Gipfels vorangetrieben. Mir ist wichtig, dass wir dabei kooperieren. Die Staaten, die sich gemeinsam auf den Weg machen für mehr Klimaschutz, sollten untereinander so zusammenarbeiten können, wie wir es uns für die ganze Welt vorstellen. Das ist die Idee des Klimaclubs, der vergleichbare Regeln für den CO2-Verbrauch etablieren will.“

Das sagt Scholz zum Thema Energiepreise, Energieeinspar-Debatte und Gazprom

„Zunächst mal erleben wir gerade eine Drosselung der Gaslieferungen nach Deutschland und zu anderen westeuropäischen Ländern, die technisch begründet werden. Das kann Zufall sein, muss es aber nicht. Wir werden das weiter ganz genau beobachten und von unserer Seite alles tun, dass es keine technischen Gründe gibt für diese Drosselungen.

Ich bin kein Anhänger davon, jetzt einzelne Maßnahmen (beim Thema Energiesparen in Privathaushalten, Anm. der Redaktion) zu diskutieren, bevor ein Gesamtkonzept vorliegt. Wichtig ist, dass wir uns auf alle Eventualitäten vorbereiten, um dann die jeweils richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt zu treffen.“

Das sagt Scholz zum Nato-Beitritt der Ukraine

„Die Kriterien für einen Beitritt zur Nato müssen von jedem Staat, der dem Bündnis beitreten möchte, erfüllt werden. Ein Beitritt der Ukraine zur Nato stand nicht an. Das wusste jeder, im Übrigen auch der russische Präsident. Umso absurder ist es, dass Putin seinen Überfall auf die Ukraine unter anderem damit begründet hat, irgendwann könnte die Ukraine irgendwie plötzlich doch dort landen. Dabei ist klar gewesen, dass das auf absehbare Zeit überhaupt kein Thema sein würde.“

(felt/dpa)