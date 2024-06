Russlands Angriffskrieg So verteidigt Scholz den Kurswechsel zum Waffeneinsatz durch Ukraine

Als Bundeskanzler trage er die Verantwortung dafür, „dass kein Kind, das heute in Deutschland geboren wird, jemals Krieg in unserem Land erleben muss. Das hat für mich absolute Priorität“, versicherte Scholz. Viele Bürger fürchteten, dass der Krieg eskalieren könne und dass Sicherheit und Frieden auch in Deutschland in Gefahr gerieten. „Sich Sorgen zu machen um den Frieden, daran ist nichts Naives oder Anrüchiges, wie es manchmal dargestellt wird“, ergänzte er.