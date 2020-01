Kostenpflichtiger Inhalt: Städte in der Finanzklemme : Neuer Streit um alte Schulden

Bundesfinanzminister Olaf Scholz am Montag beim Verkünden eines neuen Rekordüberschusses im Bundeshaushalt. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Berlin Union und SPD sind auf Konfrontationskurs in der Frage, ob der Bund einen Teil der Kassenkredite notleidender Städte schultern soll. Die Union sieht die Länder in der Pflicht, die SPD wollen den Bund heranziehen, um das Problem zu lösen. Viele der betroffenen Kommunen liegen in NRW.