Entlastungen für Bürger, „Cum-Ex“-Skandal, Ukraine-Krieg : Erste Sommerpressekonferenz des Kanzlers im Protokoll

Foto: dpa, ahe fpt jol 27 Bilder Das ist Olaf Scholz

Liveblog Berlin Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich in Berlin erstmals in seiner Amtszeit bei einer Sommerpressekonferenz den Fragen der Journalisten gestellt. Angesichts der hohen Inflation kündigt er weitere Entlastungen für die Bürger an. Bei einem Thema bleibt der Kanzler sehr hart. Das Protokoll.

