Auftritt in Berlin : Kanzler stellt sich Fragen der Hauptstadt-Journalisten

Das ist Olaf Scholz

Liveblog Berlin Am Donnerstag um 11 Uhr tritt Olaf Scholz zum ersten Mal seit seiner Wahl zum Bundeskanzler in der Bundespressekonferenz auf. An möglichen Themen herrscht kein Mangel. Wir berichten im Newsblog.

