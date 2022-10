Koalitions-Ärger : Scholz kündigt Lösung des Akw-Streits für nächste Woche an

Berlin Bundeskanzler Olaf Scholz will den koalitionsinternen Streit über die Laufzeiten der drei verbleibenden Atomkraftwerke rasch beigelegen. Die Fragen würden bis zur nächsten Woche geklärt, sagte er am Freitag in Berlin. Wir haben Fragen und Antworten zum Themenkomplex zusammengestellt.

Hintergrund ist, dass SPD, Grüne und FDP sich nicht einig sind, ob und wie lange die drei noch am Netz verbliebenen Kernkraftwerke noch laufen sollen. Grüne und SPD wollen einen Streckbetrieb nur der beiden AKW in Süddeutschland bis Mitte April. Die FDP will die Beschaffung neuer Brennstäbe und den Weiterbetrieb aller drei Meiler bis 2024. Eine schnelle Einigung ist nötig, damit das Atomgesetz noch geändert werden kann, das bisher die Abschaltung Ende des Jahres vorsieht.

Wie ist die Ausgangssituation?

Nach dem von der damaligen schwarz-gelben Bundesregierung unter dem Eindruck der Reaktorkatastrophe von Fukushima nach mehrfachem Hin und Her bekräftigten Ausstiegsbeschluss müssen die letzten deutschen Atomkraftwerke bis Ende 2022 vom Netz gehen. Noch in Betrieb sind derzeit die Akw Emsland (Niedersachsen), Isar 2 (Bayern) und Neckarwestheim 2 (Baden-Württemberg).

Was sieht das Konzept von Habeck vor?

Zur Sicherung der Netzstabilität will Habeck einen Weiterbetrieb der Akw Isar 2 und Neckarwestheim 2 bis maximal Mitte April 2023 ermöglichen. Ob die Kraftwerke tatsächlich benötigt werden, soll bis Ende November beziehungsweise Anfang Dezember vom Wirtschaftsministerium per Verordnung festgelegt werden. Dies gilt aus heutiger Sicht als wahrscheinlich. Das Akw Emsland soll wie geplant bis zum Jahresende vom Netz gehen.

Was fordert die FDP?

FDP-Chef Christian Lindner will alle drei verbliebenen Akw sowie möglichst noch zwei weitere, bereits stillgelegte Atomkraftwerke bis 2024 am Netz halten oder reaktivieren. Dafür müssten neue Brennelemente bestellt werden, die dann jedoch deutlich länger zur Verfügung stünden. Um die FDP-Ziele durchzusetzen, blockiert Lindner derzeit die für den Streckbetrieb der beiden süddeutschen Akw notwendige Gesetzesänderung. Ohne die Neuregelung bliebe es beim Aus für alle drei Kraftwerke zum Jahresende.

Was sind die Argumente?

Habeck begründet sein Konzept damit, dass Risiken für die Netzstabilität in Süddeutschland wegen fehlender Ökostrom-Kapazitäten und Leitungen vor allem in Bayern sowie wegen des Ausfalls französischer Akw ohne die beiden deutschen Kraftwerke nicht völlig ausgeschlossen werden könnten. Für das Akw Emsland gilt dies demnach nicht, vor allem wegen höherer Windstrom-Kapazitäten im Norden.

Lindner argumentiert, dass in der Energiekrise alle Kapazitäten genutzt werden sollten und zwar auch mindestens für den Winter 2023/24. Er erhofft sich davon auch einen Beitrag zur Dämpfung der hohen Strompreise.

Wie positionieren sich die SPD und Bundeskanzler Scholz?

In einem gemeinsamen Papier von Bundeskanzler Olaf Scholz, Habeck und Lindner ist von der Einsatzreserve für die beiden süddeutschen Akw die Rede, was Lindner aber nicht als Zustimmung zu Habecks Plan verstanden wissen will. Scholz hat sich in der Debatte bisher zurückgehalten, auf Nachfragen aber mehrfach auf den begrenzten Streckbetrieb für die beiden süddeutschen Akw verwiesen. SPD-Chef Lars Klingbeil drängte zuletzt vor allem auf eine rasche Einigung. Längere Akw-Laufzeiten über den Streckbetrieb hinaus lehnen auch große Teile der SPD ab.

Welche Rolle haben die Atomkraftwerke für die Energieversorgung?

Atomkraftwerke erzeugten im ersten Quartal 2022 amtlichen Angaben zufolge sechs Prozent des Stroms in Deutschland, Gaskraftwerke bis dahin 13 Prozent. Allerdings erzeugen Gaskraftwerke häufig neben Strom auch Heizwärme für Haushalte und Industrie, sie können daher nicht ohne weiteres durch Akw ersetzt werden. Zudem sind Atomkraftwerke nur schwer regelbar und daher für eine flexible Kombination mit Wind- oder Solarstrom ungeeignet. Auch sind eigentlich längst fällige Sicherheitsüberprüfungen der Akw mit Blick auf deren Ende 2022 erwartete Abschaltung nicht mehr erfolgt.

Was würde ein Akw-Weiterbetrieb im Streckbetrieb bedeuten?

Hier würden keine neuen Brennstäbe beschafft, sondern noch vorhandene Kapazitäten genutzt. Damit kann der Reaktor über das natürliche Zyklusende hinaus betrieben werden, wenn auch mit stetig abnehmender Leistung. Bei Isar 2 dürfte dies bis Anfang oder Mitte März möglich sein, bei Neckarwestheim 2 wohl mindestens bis April.

