„Historische Verantwortung“ Scholz erinnert an Opfer des Nationalsozialismus

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat zum Jahrestag der Auschwitz-Befreiung der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. „Unvergessen ist das Leid von sechs Millionen unschuldig ermordeten Jüdinnen und Juden – genauso wie das Leid der Überlebenden“, erklärte er am Freitag via Twitter. Damit das „Nie wieder“ auch in Zukunft Bestand habe, „erinnern wir am Holocaust-Gedenktag an unsere historische Verantwortung“. Derzeit findet im Bundestag eine Gedenkstunde statt. Erstmals wird dort auch an queere Opfer erinnert.