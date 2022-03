Kanzler ist 100 Tage im Amt : Kein leichter Start

Foto: dpa/Kay Nietfeld 22 Bilder So waren die 100 Tage Ampelkoalition

Berlin Bundeskanzler Olaf Scholz ist seit rund 100 Tagen im Amt. Der Regierungschef der Ampel-Koalition hat nicht viel Zeit um im Amt anzukommen. Wie sehr die Corona-Krise und der Krieg in der Ukraine die Sicht auf die Regierung verändert hat.

Ob sich Olaf Scholz das so vorgestellt hat am 8. Dezember, als er von Angela Merkel das Zepter übernahm und die langjährige Regierungschefin vor dem Kanzleramt verabschiedete? Die Krisenkanzlerin ging und der SPD-Politiker Scholz startete als Chef einer selbst ausgerufenen Fortschrittskoalition aus SPD, Grünen und FDP.

Nach 100 Tagen kann sich Scholz nun getrost ebenfalls schon Krisenkanzler nennen. Die immer noch nicht enden wollende Corona-Pandemie hat seine Amtszeit von vorneherein überschattet, der russische Krieg in der Ukraine kam hinzu.

War Scholz in der Corona-Krise noch in Deckung geblieben, kam er in der Ukraine-Krise gezwungenermaßen in die Offensive. Und läutete unter dem Eindruck der russischen Aggression eine Kehrtwende der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik ein, die ihresgleichen sucht. Eigentlich hinterlassen Kanzler solche Fußabdrücke gerne kurz vor ihrem Abgang ihren Nachfolgern - Scholz wiederum muss seine Zeitenwende selbst gestalten.

Doch diese Zeitenwende ist auch eine große Herausforderung für die Parteien, die die Ampel tragen. Die Friedenspartei SPD muss sich mit einer bislang nicht dagewesenen Aufrüstung abfinden, für soziale Projekte wird es dagegen finanziell eng. Ausgerechnet der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck muss nun in der Welt herumreisen und Öl und Gas für den heimischen Markt organisieren und kann im Übrigen nicht ausschließen, dass Kohle- und Atomkraftwerke länger am Leben gehalten werden müssen. Und ausgerechnet der FDP-Finanzminister schlägt mit Tankstellengutscheinen etwas vor, was eher dem Gießkannen-Prinzip als der Marktwirtschaft folgt.

Die Leistungen der wichtigen Ministerinnen und Minister sind bislang unterschiedlich. Außenministerin Annalena Baerbock ist dabei, sich in der Welt einen Namen zu machen und ist dabei zur beliebtesten Politikerin Deutschlands aufgestiegen. Doch Innenministerin Nancy Faeser etwa macht dagegen in der Frage der Ukraine-Flüchtlinge bislang keine gute Figur. Es gab keinen Plan, die Situation wurde unterschätzt, grummeln zunehmend auch SPD-Kolleginnen und Kollegen in den Ländern. Verteidigungsministerin Christina Lambrecht tut sich bislang schwer mit dem Militär - dabei hat sie den Job in der Regierung, der in der nächsten Zeit am stärksten im Blickpunkt stehen wird.

Auch die grüne Familienministerin Anne Spiegel gibt Rätsel auf. In normalen Zeiten wäre ihre öffentlich gewordene Kommunikation und ihr Agieren als Landesministerin in Rheinland-Pfalz während der Hochwasserkatastrophe zum bundespolitischen Prüffall geworden.

Werden die Ampelparteien ihrem Kanzler weiter den Rücken stärken? Die Grünen beginnen, die Achse des Finanzministers Lindner zu Scholz argwöhnisch zu beäugen. Der Vorstoß der Tankstellengutscheine etwa war nicht mit ihnen abgestimmt. Was wird aus der geplanten Elterngeldreform, der Kindergrundsicherung, dem Bürgergeld, den finanziell angeschlagenen Kranken- und Pflegekassen? Antwort offen.

Die Krisen erschweren das Regieren, bieten keine Eingewöhnung.

Doch Krisen sind auch Chancen. Bewährt sich die Ampel in dieser Situation, wird sie Regierungsalltag kaum mehr auseinanderdividieren können.

(mün)