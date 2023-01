Kanzler beim Weltwirtschaftsforum Olaf Scholz wirbt in Davos für das deutsche Geschäftsmodell

Liefert Deutschland nun Leopard-Kampfpanzer in die Ukraine oder nicht? Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ließ sich am Mittwoch bei seinem mit Spannung erwarteten Auftritt beim Weltwirtschaftsforum (WEF) weiterhin nicht in die Karten blicken. Deutschland habe die Ukraine „mit großen Mengen“ von Waffen versorgt und werde das in Abstimmung mit seinen Partnern weiter tun, solange es nötig sei, sagte Scholz in dem Schweizer Alpenort. Die Lieferung von Abwehrsystemen wie Iris-T oder Patriot hätten einen „tiefgreifenden Wendepunkt in der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik“ bedeutet. Deutschland helfe der Ukraine auch mit humanitärer Hilfe, insgesamt seien im vergangenen Jahr aus Deutschland zwölf Milliarden Euro an die Ukraine geflossen. An einem milliardenschweren Marshall-Plan zum Wiederaufbau des Landes werde gearbeitet.