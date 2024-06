Regierungserklärung des Kanzlers Auftritt des roten Sheriffs

Nun ist am Sonntag Europawahl. Das darf man nicht vergessen. Der Ampel insgesamt droht eine Klatsche. Ein besonders miserables SPD-Ergebnis könnte das Fundament der Kanzlerschaft von Scholz gehörig erschüttern; nicht zuletzt auch deshalb war es dringend nötig, als SPD-Kanzler deutliche Akzente in die eigenen Reihen hinein zu setzen. Viel wichtiger ist aber, dass Scholz Regierungschef eines derzeit sehr verunsicherten Landes ist, nach dem schrecklichen Messerangriff und dem Tod eines jungen Polizisten in Mannheim umso mehr. Bislang hatte man den Eindruck, dass Scholz die Stimmung im Land und die Lage nicht wirklich realisiert hat. Allein auf die Fußballeuropameisterschaft im eigenen Land als Stimmungsaufheller zu setzen, wäre naiv.