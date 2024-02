“Werden jeden Quadratmeter verteidigen“ Scholz garantiert Estlands Premeriministerin Beistand

Russland hatte Kallas vergangene Woche wegen angeblich feindseliger Handlungen und einer „Schändung des historischen Andenkens“ auf die Fahndungsliste gesetzt. Ihr wird „die Zerstörung von Denkmälern für sowjetische Soldaten“ vorgeworfen, was nach dem russischen Strafgesetzbuch mit einer fünfjährigen Haftstrafe geahndet wird. In der früheren Sowjetrepublik waren in den vergangenen Jahren Denkmäler entfernt worden, die an den Kampf sowjetischer Soldaten im Zweiten Weltkrieg erinnern. Estland war damals von der Sowjetunion annektiert worden. Kallas droht allerdings nur dann eine Festnahme, wenn sie russischen Boden betritt, andernfalls hat der Schritt der russischen Behörden keine praktischen Konsequenzen. In Brüssel wird spekuliert, dass Kallas neue EU-Außenbeauftragte werden könnte.