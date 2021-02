SPD-Kanzlerkandidat : Olaf Scholz will Steuererhöhungen für Besserverdienende

Olaf Scholz will Steuererhöhungen für Besserverdienende

Berlin Bundesfinanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz hat in der Corona-Pandemie Hoffnungen auf Biergartenbesuche im Sommer gemacht. Außerdem will er Gutverdiener steuerlich stärker belasten.

Die nächsten Öffnungsschritte könne man mit Schnelltests verbinden. „Das Virus und seine Mutationen werden uns noch eine Weile begleiten, fürchte ich. Wir müssen also Wege finden, wie wir es hinbekommen, nicht immer weiter im Lockdown leben zu müssen“, sagte Scholz unserer Redaktion. „Deshalb könnten wir die nächsten Öffnungsschritte mit Schnelltests verbinden.“ Darüber werde am 3. März in den nächsten Bund-Länder-Beratungen gesprochen.