In die SPD trat Scholz 1975 ein. Immer wieder wurde ihm Überheblichkeit vorgeworfen, seiner Karriere aber tat dies keinen Abbruch. Nach seiner Zeit als Juso-Vize (1982-1988) stieg er 1994 in den Parteivorstand der Hansestadt auf. 1998 wurde Scholz in den Bundestag gewählt, zwei Jahre später wurde er erstmals SPD-Landeschef in Hamburg (bis 2004).