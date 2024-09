Erleichterung nach Brandenburg-Wahl Dem Kanzler fällt in New York ein Stein vom Herzen

Nach dem für viele unerwarteten Triumph seiner Partei in Brandenburg schaltet der Bundeskanzler sofort wieder in den Wahlkampfmodus. „Es lohnt sich zu kämpfen“, sagt Olaf Scholz auf dem Bürgersteig mitten in New York, hinter ihm ist das beeindruckende Chrysler-Gebäude mit seinem spitzen, silbern glänzenden Turm zu sehen. Für die SPD gehe es jetzt um Geschlossenheit und Gemeinsamkeit mit Blick auf die Bundestagswahl 2025. „Ich bin sehr dankbar, dass die Parteiführung gesagt hat, wir werden gemeinsam in den Bundestagswahlkampf ziehen. Und ich werde mit meiner Partei das wiederholen wollen, was in Brandenburg gelungen ist und was auch 2021 gelungen ist, nämlich dass die SPD als stärkste Partei das Rennen macht“, sagt Scholz, um ihn der tosende New Yorker Straßenverkehr.