Olaf Scholz: Der „Weiter-So“-Minister

Berlin Leidenschaftslos bringt Finanzminister Scholz seinen ersten Haushalt in den Bundestag ein, ein gefundenes Fressen für die Opposition.

„Solide, gerecht, zukunftsorientiert“ nennt Olaf Scholz im Bundestag den ersten Haushalt, den er als Bundesfinanzminister zu verantworten hat. In seiner Einbringungsrede für den 341-Milliarden-Etat 2018 hält er sich strikt ans Redemanuskript, während im Plenum zunehmend gezischelt und gealbert wird, je länger Scholz spricht und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf der Regierungsbank müde auf ihrem Handy herumtippt. Scholz wirkt so, als wolle er selbst verkörpern, wie sein Zahlenwerk sein soll: vor allem solide.

Die Rede des Finanzministers enthält kaum Höhepunkte, kaum Neuigkeiten - und gerät so zu einem gefundenen Fressen für die Opposition, die sie genüsslich zerreißt. Die Grünen werfen Scholz Ideenlosigkeit und einen „unglaublichen Fehlstart“ vor, die Linken Mutlosigkeit und zu geringe Investitionen.

Die AfD findet Scholz verlogen, weil er die hohen Finanzrisiken verschwiegen habe, die Deutschland in der europäischen Finanzkrise eingegangen ist. Der FDP-Haushaltspolitiker Otto Fricke sagt, er habe noch nie eine so leidenschaftslose Einbringung eines Haushalts erlebt.

Selbst in der SPD ist Unruhe zu spüren, denn der Vizekanzler nutzt aus der Sicht vieler Parteilinker nicht die Chance zur Profilierung, die sich ihm in diesem wichtigen Amt bietet.

Scholz bleibt sich treu

Scholz aber bleibt sich treu. Er verteidigt die „schwarze Null“ im Haushalt, an der er während der gesamten Legislaturperiode bis 2021 festhalten will. „Wir verehren keinen Fetisch“, betont er zwar mit Blick auf die Kritiker auf der linken Seite, die kein Problem mit einer höheren Neuverschuldung hätten. Aber in guten Zeiten dürfe man zum Wohle künftiger Generationen keine weiteren Schulden aufbauen.