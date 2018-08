Olaf Scholz: der stille Kanzlerin-Vertreter

Der braun gebrannte Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) am Mittwoch am Kabinettstisch. Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin Finanzminister Olaf Scholz ist mit seiner nüchternen Professionalität zum beliebtesten Politiker aufgestiegen. Jetzt war er erstmals Chef am Kabinettstisch.

27 Minuten lang sitzt Olaf Scholz an diesem Mittwoch auf dem Chefsessel am ovalen Kabinettstisch im Kanzleramt. Das könnte schon Rekordlänge sein. Der Vizekanzler vertritt zum ersten Mal die Bundeskanzlerin, die irgendwo im Urlaub weilt, man weiß diesmal nicht genau, wo. Die sommerlichen Kabinettssitzungen unter den Vizekanzler-Vorgängern Sigmar Gabriel (SPD) oder Guido Westerwelle (FDP) jedenfalls währten kürzer. Aber unter Scholz´ Leitung werden dieses Mal auch viel mehr Gesetzentwürfe auf den Weg gebracht. Zwei davon hat der Finanzminister selbst vorgelegt – einen zur besseren Bekämpfung des Steuerbetrugs im Online-Handel und einen zum Aufbau eines Sondervermögens zur Finanzierung digitaler Infrastrukturprojekte.

Einen Tag lang Kanzler sein – für Scholz hat dieser Tag zwar persönlich keine besondere Bedeutung. Allerdings sehen viele den 60-Jährigen noch längst nicht am Ende der Karriereleiter angekommen. Es könnte gut sein, dass er 2021 für die Sozialdemokraten als Kanzlerkandidat antritt. Aufgestiegen zum beliebtesten Politiker ist er schon. Doch seine SPD dümpelt in den Umfragen weiter nur bei 18 Prozent. Die SPD muss in den kommenden drei Jahren erheblich zulegen, wenn sie den nächsten Kanzler stellen will.