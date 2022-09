Olaf Scholz in Corona-Isolation : Was über die Dienstwohnung im Kanzleramt bekannt ist

Berlin/Düsseldorf Seit Montag muss Kanzler Olaf Scholz aus der Corona-Quarantäne heraus regieren. Er arbeitet aus der Dienstwohnung im Kanzleramt. Was über die Wohnung bekannt ist.

Die Nachricht sorgte für Aufsehen. Seitdem bei Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ein Coronatest positiv ausgefallen ist, befindet sich der deutsche Regierungschef im Bundeskanzleramt in Berlin in Isolation. Die öffentlichen Termine wurden abgesagt, alle Termine erfolgen nun digital und nicht in Präsenz. Im Kanzleramt steht Scholz eine Dienstwohnung zur Verfügung, mit der Adresse „Willy-Brandt-Straße 1“. Sie liegt im achten Stock der „Elefantenwaschmaschine“, wie das Kanzleramt im Volksmund genannt wird. Viel ist über die Wohnung nicht bekannt: 30 Quadratmeter soll sie groß sein, eine integrierte Küche ist vorhanden, sowie ein Schlafzimmer in Richtung Süden. Die Privatzimmer sollen recht klein sein, ist zu vernehmen.