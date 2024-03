Botschaft zu Ostern Scholz bekräftigt Unterstützung für Ukraine – „solange, wie das nötig ist“

Berlin · Bundeskanzler Olaf Scholz wendet sich zu Ostern in einer Videobotschaft an die Bevölkerung – und erneuert sein Versprechen der Unterstützung an die Ukraine. Russlands Präsidenten Putin kritisiert er scharf.

30.03.2024 , 00:00 Uhr

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) vor dem Kanzleramt in Berlin (Archiv). Foto: dpa/Kay Nietfeld

„Frieden ohne Freiheit heißt Unterdrückung. Frieden ohne Gerechtigkeit gibt es nicht", sagte Scholz in seinem am Samstag veröffentlichten Video-Podcast „Kanzler kompakt". „Deshalb unterstützen wir die Ukraine in ihrem Kampf für einen gerechten Frieden – solange, wie das nötig ist." In den Ostergottesdiensten beteten Christinnen und Christen weltweit für eine friedlichere Welt, sagte der Kanzler. „Wir alle sehnen uns nach einer friedlicheren Welt." Auch die Menschen im Nahen Osten und in der Ukraine wünschten sich nichts sehnlicher als Frieden. Scholz betonte, die Unterstützung der Ukraine erfolge „auch für uns, für unsere Sicherheit". „Der Frieden in Europa beruht seit vielen Jahrzehnten auf einem ganz zentralen Prinzip: Grenzen dürfen nicht mit Gewalt verschoben werden. Nie wieder!" Dieses Prinzip habe Wladimir Putins Russland gebrochen. „Aber wir haben es in der Hand, diesem Prinzip wieder Geltung zu verschaffen", sagte der Kanzler. „Indem wir eben die Ukraine weiter unterstützen - entschlossen und besonnen." Indem Deutschland zudem mehr in die eigene Sicherheit investiere und indem das Land zusammenhalte, statt sich auseinander bringen zu lassen. „Zumal uns doch die Überzeugung verbindet, dass das Recht sich durchsetzen muss gegen die Gewalt." Dies sei die Voraussetzung für Frieden, gerade in diesen Tagen, bekräftigte Scholz. Der Kanzler schloss seine Videobotschaft mit Wünschen für schöne Feiertage „auch in dieser schwierigen Zeit".

(hebu/AFP/dpa)