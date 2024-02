Besuch des Bundeskanzlers beim US-Präsidenten 105 kostbare Minuten für Olaf Scholz mit Joe Biden

Biden dankt dem Bundeskanzler für die Militärhilfe Deutschlands an die Ukraine. „Sie haben etwas getan, von dem niemand dachte, dass es gelingen könnte: Sie haben die deutsche Militärhilfe für die Ukraine in diesem Jahr verdoppelt“, sagt der US-Präsident. Dann ist der Gast an der Reihe, ein paar Worte zu sagen, die für die Öffentlichkeit bestimmt sind. In einem „lächerlichen“ Interview mit dem US-Sender Fox News habe Kreml-Chef Wladimir Putin Lügen über den Grund seines Überfalls auf die Ukraine verbreitet, sagt Scholz. Denn der liege allein in seinem imperialistischen Landhunger.