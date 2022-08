Kanzler Scholz begeistert sich für Mähdrescher : „Ich wechsel den Beruf“

Trebbin/Berlin Während am Samstag in Berlin der Tag der offenen Tür im Regierungsviertel stattfand, besuchte der Kanzler im brandenburgischen Trebbin eine Agrargenossenschaft. Sichtlich beeindruckt war Olaf Scholz von der aktuellen Landmaschinentechnik.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich beim Besuch einer Agrargenossenschaft im brandenburgischen Trebbin begeistert von der Landmaschinentechnik gezeigt. „Das ist großartig - ich wechsel den Beruf“, sagte der Kanzler am Samstag verschmitzt lächelnd, nachdem ihm in der Führungskanzel eines Mähdreschers die Funktionen der Erntemaschine erläutert worden waren. Zuvor hatte sich Scholz auch im Führungsstand eines Traktors wohlgefühlt. „Das ist schön hoch - da behält man den Überblick“, schwärmte er.

Bei der Agrargenossenschaft hätte Scholz durchaus Chancen, wenn es ihm mit dem Berufswechsel ernst sei, sagte die Assistentin des Vorstands, Jana Gebert, lächelnd. „Wir stellen regelmäßig Auszubildende ein.“ Derzeit machen in der Agrargenossenschaft 16 Nachwuchskräfte ihre Ausbildung in verschiedenen Berufen.

Bereits am vergangenem Dienstag hatte Scholz bei seinem Antrittsbesuch in Schweden über einen Berufswechsel nachgedacht, nachdem er und Ministerpräsidentin Magdalena Andersson bei der Firma Scania mit zwei Elektro-Trucks auf einer Teststrecke gefahren waren. „Ich habe mir schon überlegt, wir beide werden jetzt Trucker und dann ist unsere Zukunft auch gesichert“, sagte er nach der Tour.

Derweil hat der Tag der offenen Tür der Bundesregierung am Samstag unter dem Motto „Demokratie lädt ein“ Tausende Bürger ins Berliner Regierungsviertel gelockt. Ministerien und Behörden präsentierten ihre Arbeit, Ministerinnen und Minister luden zu Diskussionsrunden, darunter Bauministerin Klara Geywitz (SPD), Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD), Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP).

Allein in den Garten des Finanzministeriums kamen mittags einige Hundert Bürgerinnen und Bürger. Sie stellten Lindner unter anderem Fragen zur Besteuerung der Renten und zum Schuldendienst von Entwicklungsländern. „Wozu bezahlen wir eigentlich Steuern und wo geht das ganze Geld hin?“, wollte ein Elfjähriger wissen.

„Davon zu trennen ist der Inflationsausgleich“, stellte Lindner aber mit Blick auf die Steuer klar. Die kalte Progression beschreibt den Effekt, dass Lohnerhöhungen in Verbindung mit der Inflation durch höhere Steuern aufgezehrt werden. Dies betreffe besonders Menschen mit mittleren Einkommen, sagte Lindner. Leider fehlten derzeit die Mittel, um diese steuerlich zu entlasten, aber es solle für sie doch „Schutz vor Belastung“ geben.

Um das neue Entlastungspaket als Ausgleich für die hohen Preissteigerungen wird derzeit in der Koalition gerungen. SPD und Grüne dringen besonders auf Direktzahlungen für einkommensschwache Haushalte, aber auch auf Maßnahmen zugunsten von Rentnerinnen und Rentnern.

Lindner hat sich dazu wiederholt kritisch geäußert. Auch weiteren Entlastungs-Forderungen, etwa nach einer Nachfolgeregelung für das Neun-Euro-Ticket, erteilte der Finanzminister ebenso erneut eine Absage wie einer Übergewinnsteuer auf krisenbedingte Zusatzgewinne von Konzernen. Die Erhöhung der Erbschaftsteuer oder eine Wiedererhebung der Vermögensteuer lehnte er ebenfalls ab. Während des Bürgerdialogs gab es lautstarke Forderungen vor allem nach einer Fortführung des Neun-Euro-Tickets und nach mehr sozialer Gerechtigkeit in der Regierungspolitik.

Nachdrücklich pochte Lindner dagegen auf die Umsetzung der im Koalitionsvertrag verabredeten Aktienrente. Grundsätzlich wolle er zwar am System der umlagefinanzierten Rente festhalten, aber „wir wollen damit beginnen, dass wir in diese umlagefinanzierte Rente eine Rücklage einbauen“, antwortete er auf die Frage eines Bürgers. Damit solle erreicht werden, dass die Rentenbeiträge künftig nicht so stark steigen.