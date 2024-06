Treffen in der NRW-Landesvertretung Scholz kommt auf ein Bier bei Wüst vorbei

Friedländer war zuvor mit der Mevlüde-Genç-Medaille des Landes Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet worden. Wüst hatte die 102-jährige Zeitzeugin für ihre besonderen Verdienste im Kampf gegen Rassismus, Rechtsextremismus und Antisemitismus geehrt. Die Mevlüde-Genç-Medaille wird seit 2018 vom Land NRW an Einzelpersönlichkeiten oder Gruppen verliehen. Die Medaille soll mahnend an den Brandanschlag von Solingen am 29. Mai 1993 erinnern. In der Nacht hatten Jugendliche Brandsätze in das Haus der Familie Genç geworfen. Fünf Menschen starben, weitere 17 wurden zum Teil schwer verletzt.