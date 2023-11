In Ansprache nach Haushaltsurteil Scholz kündigt schnelle Klärung der Finanzierung von Hilfen an

Nach dem Haushaltsurteil des Verfassungsgerichts hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) eine schnelle Klärung der Finanzierung von geplanten Hilfszahlungen für Bürger und Unternehmen angekündigt. Die „wichtigste Nachricht“ der Karlsruher Entscheidung sei, dass Hilfen in besonderen Notlagen wie in der Corona-Pandemie, nach der Ahrtal-Flut oder wegen der hohen Energiepreise „weiterhin möglich sind“, sagte der Kanzler in einer Video-Botschaft am Freitag. Für sie gebe es aber nun „klare Vorgaben“.