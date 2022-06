Özdemir legt fünfstufiges Modell vor : So sollen Schnitzel und Wurst gekennzeichnet werden

Mit der neuen Kennzeichnung für Schweinefleisch will Landwirtschaftsminister Cem Özdemir die Haltung der Tiere verbessern. Der Grüne stellte am Dienstag Eckpunkte vor. Foto: Knappe, Jörg (jkn)/Knappe, Jörg (knap)

Berlin Cem Özdemir liefert. Der Landwirtschaftsminister will mit einem fünfstufigen Modell die „Tierhaltungskennzeichnung“ für Schnitzel & Co verpflichtend umsetzen. Doch noch hat er nicht alle Hürden genommen - vor allem, was die Finanzierung seiner Pläne angeht.