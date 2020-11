Ökostrom-Ausbau : SPD will Solaranlagen-Pflicht auf Dächern von Neubauten

Berlin Im Ringen um das Erneuerbare-Energien-Gesetz macht die SPD Druck und verlangt zahlreiche Änderungen. Unter anderem soll es für Neubauten mit geeigneten Dächern eine Solarpflicht geben.

Zudem müsse der Ausbau von Windanlagen an Land beschleunigt, Strom aus erneuerbaren Energien von der EEG-Umlage befreit und eine Pflicht zu Solaranlagen auf Dächern von Neubauten verankert werden, heißt es in einem elfseitigen Forderungskatalog, der der Nachrichtenagentur Reuters am Montag vorlag. Neubauten von Windrädern auf bestehenden Windparkflächen sollten generell möglich werden und bis 2030 mehr als die im Gesetzentwurf vorgesehen 71 Gigawatt Windleistung an Land aufgebaut werden. Mit einem Pakt zwischen Bund, Länder und Kommunen sollen die Fortschritte beim Ausbau transparent und verlässlich werden.