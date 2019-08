Kommunalpolitik : Ökonomen fordern Schuldenschnitt für 143 NRW-Kommunen

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) muss für viele überschuldete Kommunen im Land eine Lösung finden. Foto: dpa/Federico Gambarini

Berlin Das Land NRW solle zur Entschuldung seiner armen Kommunen einen „Zukunftsfonds“ im Umfang von 25 Milliarden Euro schaffen, heißt es in einer unveröffentlichten Studie des Kölner Instituts der deutschen Wirtschaft.

Die Forscher des Kölner Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) fordern die nordrhein-westfälische Landesregierung auf, 143 überschuldete NRW-Kommunen durch einen Schuldenschnitt von ihren zu hohen Kassenkrediten zu befreien. Die kommunalen Schulden sollten zur Schuldentilgung in einen „Zukunftsfonds NRW“ im Umfang von 25 Milliarden Euro überführt werden. Davon solle das Land 18 Milliarden Euro übernehmen, die Kommunen den restlichen Betrag, heißt es in einer noch unveröffentlichten Studie des Instituts. Weitere 253 NRW-Kommunen sollen über den Fonds Investitionszuschüsse erhalten können. Als Vorbilder dienen dem IW entsprechende Altschuldenregelungen in Hessen und Niedersachsen.

Die Überschuldung einer Vielzahl von Kommunen in Nordrhein-Westfalen verhindert notwendige Investitionen in Schulen, Straßen und soziale Infrastruktur. Dadurch nehmen die Möglichkeiten dieser Kommunen ab, im wirtschaftlichen Standortwettbewerb mit anderen Regionen zu bestehen. Folgen sind wachsende Armut, Vernachlässigung, Bevölkerungsverluste und Gefährdungen des sozialen Friedens.

Kassenkredite müssen Kommunen aufnehmen, wenn ihre laufenden Einnahmen nicht ausreichen, um laufende Ausgaben zu bezahlen. Insgesamt weisen die NRW-Kommunen laut der Studie solche Kassenkredite von 23 Milliarden Euro auf. Mit etwa 1300 je Einwohner seien die Kassenkredite in NRW im Bundesländervergleich die dritthöchsten. Nur Rheinland-Pfalz und das Saarland erreichen noch höhere Werte, so das Institut. Nur jede dritte Kommune in NRW komme derzeit ohne Kassenkredite aus. „Besonders hoch sind die Kassenkredite im Ruhrgebiet und den südlich angrenzenden bergischen Städten und Landkreisen“, schreiben die Studienautoren Martin Beznoska und Tobias Hentze. Den höchsten Wert erreiche Oberhausen mit Kassenkrediten von mehr als 7600 Euro je Einwohner, gefolgt von Mülheim, Hagen und Remscheid mit jeweils mehr als 5000 Euro je Einwohner.

In Nordrhein-Westfalen gebe es zwar mit dem „Stärkungspakt Stadtfinanzen“ bereits ein Hilfsprogramm des Landes für Kommunen. Der Pakt ziele aber auf den Haushaltsausgleich und das Verhindern neuer Schulden und „erst in zweiter Linie auf einen direkten Abbau der Altschulden“ wie in Niedersachsen und Hessen, so das Institut. Infolge des Stärkungspakts hätten die betroffenen Kommunen ihre Grundsteuer-Hebesätze teils deutlich angehoben, wodurch die wirtschaftliche Dynamik gebremst wurde. Der Pakt reiche „bei Weitem nicht aus, um zum nachhaltigen Abbau der Schulden beizutragen“.