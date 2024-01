IW-Studie: Aufgeblähte zentrale Verwaltung beim Bund Zahl der Stellen im öffentlichen Dienst um 14 Prozent seit 2012 gestiegen

Die hohe Teilzeitquote im öffentlichen Dienst könne für den Widerspruch zwischen dem tatsächlichen Stellenaufwuchs und dem gefühlten Personalmangel keine ausreichende Erklärung sein, weil die Zunahme bei Teilzeitkräften weniger als die Hälfte des gesamten Stellenzuwachses ausmache. Auch der Bevölkerungszuwachs oder der erhöhte Verwaltungsaufwand durch neue Gesetze könne den Widerspruch nur teilweise begründen. Die beste Erklärung liefere der Blick in die einzelnen Bereiche des öffentlichen Dienstes: In Sparten wie der Verteidigung, im Verkehrswesen und Wohnungsbau seien überproportional Stellen eingespart worden. Dem stehe ein „bemerkenswerter Stellenaufbau“ in anderen Bereichen gegenüber, etwa in Schulen, Kitas und bei der Polizei.