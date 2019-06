Oberbürgermeisterwahl in Görlitz : AfD und CDU liefern sich Kopf-an-Kopf-Rennen

Görlitz Die Oberbürgermeisterwahl in Görlitz bleibt eine spannende Angelegenheit: Die Kandidaten von AfD und CDU liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Kurz vor Ende der Auszählung lag der CDU-Bewerber Octavian Ursu mit 54 Prozent vorn.

Die Oberbürgermeisterwahl in Görlitz wurde auch als Stimmungstest für die Landtagswahl in Sachsen am 1. September gewertet. Jüngsten Umfragen zufolge könnte die AfD bei der Landtagswahl stärkste Kraft im Freistaat werden. Die derzeitige Landesregierung von CDU und SPD hat in Umfragen keine Mehrheit mehr.