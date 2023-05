Barack Obama zu Besuch in Berlin „Junge Leute haben Werte, die uns retten werden“

Nicht nur in politischer Machtgier sieht Obama eine Gefahr. Er spricht außerdem über die Risiken, mit denen er die Menschheit im Zuge der Weiterentwicklung von Künstlichen Intelligenzen (KI) wie ChatGPT konfrontiert sieht. Diese würden zukünftig in vieler Hinsicht spaltend wirken, so Obama, und nannte Arbeitsplätze, nationale Sicherheit, Deep Fakes und Falschinformationen als einige der Wirkungsfelder. Auch von ihm habe es schon Deep Fakes, also täuschungsechte Video-Inhalte, gegeben. Die Unterschiede zu realen Menschen seien oft nur schwer zu erkennen. „Wenn das passiert, ist das nicht nur eine Gefahr für die Demokratie, sondern eine Gefahr, die große soziale Spaltungen schafft.“ Er spricht sich für Regulierungen und Kennzeichnung aus. Ebenso dürfe die Aufklärung junger Leute nicht fehlen. „Sie denken, was immer sie auf TikTok sehen, sei wahr. Für die von euch, die das denken – das ist es nicht.“ Eltern und Schulsystem seien gefordert, dort anzusetzen.