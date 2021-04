Initiative der Oberbürgermeister : SPD-Städte fordern Testpflicht und harte Lockdown-Kontrollen

Lockdown in der sächsischen Metropole Leipzig im Frühjahr 2020. Foto: dpa/Sebastian Willnow

Düsseldorf Die Kommunen mit SPD-Städtechefs akzeptieren bundeseinheitliche Regeln, wollen aber einen größeren Gestaltungsspielraum bei Lockerungen, wenn die Inzidenzwerte wieder sinken.

Die SPD-regierten Großstädte wollen sich künftig in Fragen der Bekämpfung der Corona-Pandemie besser abstimmen und voneinander lernen. Eine entsprechende Initiative haben die beiden SPD-Vorsitzenden Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken zusammen mit dem Leipziger Oberbürgermeister und Städtetagspräsidenten Burkhard Jung gestartet. Das hat unsere Redaktion aus Kreisen der SPD-Führung erfahren. Zentraler Punkt sind eine bessere Impf- und Teststrategie sowie wirkungsvolle Kontrollen bei einem anstehenden Lockdown. Der Leipziger OB Jung begrüßte ausdrücklich den Strategiewechsel in der Corona-Bekämpfung, der nun bundeseinheitliche Regeln bei der Überschreitung bestimmter Inzidenzwerte vorsieht. „Wir sind alle genervt vom kommunikativen Durcheinander in Berlin“, meinte der SPD-Kommunalpolitiker im Gespräch mit unserer Redaktion. „In der Kakophonie der Länder und Regionen verstehen die Menschen nicht mehr, was gilt. Deshalb akzeptieren wir Kommunen ausdrücklich einheitliche Regeln in einem Bundesinfektionsschutzgesetz. Wenn eine Obergrenze bei der Zahl der neuen Infektionen überschritten wird, müssen etwa die Schulen schließen, oder es gibt Ausgangssperren.“

Damit stimmen sozialdemokratisch geführte Städte und Gemeinden dem Vorschlag zu, befristet Kompetenzen im Kampf gegen Corona dem Bund zu übertragen. Trotzdem fordert Städtetagspräsident Jung Spielräume für die Kommunen. „Es muss die Möglichkeit für Kommunen geben, ihre eigene Politik zu gestalten, wenn die Zahlen wieder besser werden.“ SPD-Chef Walter-Borjans hob trotz einheitlicher Regelungen die Bedeutung des Föderalismus hervor.„Das Durcheinander der letzten Wochen darf uns nicht dazu verführen, die Lösung in immer mehr Zentralisierung zu suchen. Der Föderalismus bleibt die richtige Ordnung, Probleme regional differenziert zu lösen. Deshalb sollten wir nur das Nötigste bundeseinheitlich regeln.“ Der oberste Sozialdemokrat bemängelte allerdings die fehlende Koordination zwischen Bund, Ländern und Kommunen. „Bund und Länder haben schon viele große Entscheidungen erfolgreich gemeinsam getroffen. Da gab es vom Chef des Kanzleramtes und der Staatskanzleien aber keine Vorlagen an die Regierungschefs, in denen wie zuletzt 30 Punkte ungeklärt waren. Auch die Umsetzungsebene der Städte und Kreise muss früher einbezogen werden. Der Ernstfall ist immer vor Ort.“

Jung und Walter-Borjans sprachen sich für schärfere Regeln bei den Tests aus. „Es ist richtig, sowohl die freie Wirtschaft wie auch den öffentlichen Dienst zu verpflichten, ihre Mitarbeiter zu testen und sie damit in besonderer Weise zu schützen“, forderte der Leipziger Oberbürgermeister. Seine Kommune biete etwa den Stadtbediensteten kostenlose Tests an. „Die Stadt würde Tests gerne verpflichtend einführen.“ Vorhandene Tests, so Jung, müssten vorrangig an Schulen, den öffentlichen Dienst oder die produzierenden Betriebe gehen. „Es müssen vor allem die Personen bedacht werden, die im täglichen Umgang mit Menschen sind, der allgemeine Sozialdienst, die Kindertagesstätten, die offenen Freizeiteinrichtungen, die Standesämter, die Bürgerberatung, die Bafög-Stelle“, stellte der Kommunalpolitiker klar. Jung: „Hier muss der Staat zeigen, dass er in der Krise für Bürgerinnen und Bürger da ist.“ SPD-Chef Walter-Borjans ergänzte: „Wenn der Staat die Tests schneller in ausreichender Weise bestellt hätte, wären auch schnell Kapazitäten aufgebaut und ein entsprechendes Angebot sichergestellt worden.“

Der Leipziger Oberbürgermeister sieht die Gesundheitsämter in den Kommunen inzwischen gut gerüstet, die Nachverfolgung von Corona-Fällen auch bei höheren Infektionszahlen zu gewährleisten. „Wir haben unser Gesundheitsamt so aufgerüstet, dass es bei einer Inzidenz von 150 alle Fälle nachverfolgen kann. Dieser Wert lag zu Beginn der Pandemie bei 50“, sagte das Stadtoberhaupt. Leipzig würde auch unangemeldete Kontrollen der Quarantäne-Bestimmungen durchsetzen. Das ist längst nicht in jeder Stadt der Fall. In vielen Städten des Ruhrgebiets fehlt es an Personal und Geld. Manchmal scheuen sich die NRW-Städte auch, Kontrollen in Problemgebieten vorzunehmen.

SPD-Chef Walter-Borjans nannte neben Leipzig auch andere sozialdemokratisch regierte Städte, die in der Pandemie-Bekämpfung Vorbildcharakter hätten. So hätte beispielsweise Kiel ähnlich niedrige Inzidenzwerte wie das vielbeachtete Rostock. „Die Inzidenz ist aber nicht der einzige Maßstab“, meint der SPD-Vorsitzende. Es komme auch auf soziale Strukturen, das Umland und die geographische Lage an. Walter-Borjans: „OB Sören Link in Duisburg macht einen guten Job, auch wenn die Inzidenz bei 152 liegt.“