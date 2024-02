Im Juni geht es schon los Sorge um unsere Fußball-EM – ist das Sommermärchen in Gefahr?

Auch wenn der Ball erst in vier Monaten rollt - das erste Tor fällt schneller, als man denkt. Am 14. Juni trifft Deutschland bei der Fußball-Europameisterschaft im Eröffnungsspiel in München auf Schottland. Das Turnier soll laut Bundesregierung „zu einem Heimspiel für Europa und so zu einem Erlebnis für ganz Deutschland und darüber hinaus“ werden. Sozusagen zum Sommermärchen 2.0. Doch wird das auch gelingen?