Kontaktaufnahme des Kanzlers Deutschlandpakt – Scholz bittet Merz zum Gespräch

Fraktionsvize Mathias Middelberg sagte unserer Redaktion: „Wir müssen uns die Sache genau ansehen ganz unbeschadet der merkwürdigen Art und Weise, in der der Bundeskanzler dieses Angebot präsentiert hat.“ In der Union war auf Unverständnis gestoßen, dass der Kanzler in der Generaldebatte Merz und die CDU/CSU zunächst scharf kritisiert hatte, um dann den Deutschlandpakt vorzuschlagen. Middelberg ergänzte, das Angebot sei nicht „die ausgestreckte Hand eines souverän handelnden Kanzlers. Sondern die ausgestreckte Hand eines Ertrinkenden, den wir jetzt aus dem Wasser ziehen sollen.“