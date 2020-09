Fahrverbote für Temposünder : NRW will im Bußgeld-Streit vermitteln

Berlin Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) legt mit anderen Ländern an diesem Mittwoch einen Kompromiss vor, der etwa vor Schulen und Kitas Fahrverbote vorsieht. Die Grünen halten dagegen. Sie wollen wieder striktere Strafen für Temposünder, die derzeit wegen eines Formfehlers ausgesetzt sind.

Seit Wochen ringen die Länder mit Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) um eine Lösung im Streit über Verschärfungen des Bußgeldkatalogs für Verkehrssünder. An diesem Mittwoch geht der Konflikt in die nächste Runde. Dann wollen sich Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, das Saarland und vier weitere Länder im Verkehrsausschuss des Bundesrates für teils höhere Bußgelder, zugleich aber für weniger strikte Fahrverbote einsetzen. Jene Länder mit grünen Verkehrsministern wollen jedoch weiterhin für eine Rückkehr zu höheren Strafen für Raser kämpfen.

Der Kompromiss von NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) und Amtskolleginnen wie Anke Rehlinger (SPD) aus dem Saarland sieht im Kern vor, dass Temposünder ein Fahrverbot erhalten, wenn sie innerorts vor Schulen und Kitas mehr als 21 Stundenkilometer zu schnell fahren oder außerorts in Autobahnbaustellen 26 Stundenkilometer schneller als erlaubt sind. Zudem ist ein Warnschuss vorgesehen: So droht bei diesen und noch höheren Geschwindigkeitsüberschreitungen auch in allen anderen Verkehrsbereichen zunächst ein um höheres Bußgeld als bislang. Ein Fahrverbot kommt dann hinzu, wenn der Temposünder binnen eines Jahres erneut erwischt wird. Aus Verhandlungskreisen hieß es, Scheuer stehe hinter dem Kompromiss. Er sei zudem bereit, in einer Protokollnotiz den Ländern weitere Anpassungen der Straßenverkehrsordnung noch in dieser Legislaturperiode zuzusichern. Auch das wird dem Ausschuss vorgelegt.