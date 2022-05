Wahlsonntag in NRW : Die kleine Bundestagswahl - warum sie auch in Berlin Weichen stellt

Meinung Berlin Am Sonntag wird in NRW gewählt. Wer im bevölkerungsreichste Bundesland mit seinen rund 13 Millionen Wahlberechtigten künftig die Fäden in der Hand hält, hat auch gewichtigen Einfluss in Berlin. Wie blickt die Bundespolitik auf den Wahltag?

Die Bewährungsprobe für die Regierung von Kanzler Olaf Scholz kommt früh. Gut fünf Monate ist die Ampel-Regierung aus SPD, Grünen und FDP erst im Amt, schon steht mit der Wahl in NRW am Sonntag die so genannte kleine Bundestagswahl an. NRW ist das bevölkerungsreichste Bundesland, rund 13 Millionen Wahlberechtigte können ihre Stimme abgeben. Die Düsseldorfer Staatskanzlei ist eine Bastion der Macht - auch für die Bundesparteien in Berlin. Die beiden ersten Landtagswahlen im Jahr 2022 zeigten ein ausgeglichenes Bild. Das Saarland ging mit einer absoluten Mehrheit an die SPD-Herausforderin Anke Rehlinger, Amtsinhaber Daniel Günther wiederum versetzte die CDU im hohen Norden mit einem Traum-Ergebnis in Freudentaumel. 1:1 also.

In Düsseldorf geht es am Sonntag nun für die CDU darum, ob sie die Kraft hat, ihren jungen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst im Amt zu belassen, der im Laufe der Legislaturperiode von Vorgänger Armin Laschet übernommen hat. Für die Bundes-CDU mit ihrem Vorsitzenden Friedrich Merz ist diese Wahl sehr entscheidend. Gelingt es Wüst, weiter eine Regierung zu bilden - möglicherweise statt einer schwarz-gelben eine schwarz-grüne - so hätte das Signalwirkung für den Bund. Für Merz, der die CDU vorübergehend geeint hat, ist Wüst nicht nur wegen der Stimmen im Bundesrat wichtig. Es geht vor allem um das Prestige des erfolgreichen Oppositionsführers, der die Regierung vor sich hertreibt - und das Momentum der SPD-Regierungspartei gebrochen hat.

Denn kurz nach der Wahl von Olaf Scholz zum Bundeskanzler machte man sich in der NRW-SPD noch große Hoffnungen, dass der Kanzler-Bonus bis in den Mai reicht - und die SPD-Werte im Landweiter ansteigen. So ganz ist das Kalkül laut Umfragen nicht aufgegangen, doch eine Wechselstimmung ist auch nicht ausgeschlossen. Ein Sieg in NRW wäre auch für den Kanzler und seine Krisen-Politik politischer Rückenwind, Unterstützung in schwieriger Zeit.

Über das Schicksal der beiden Ministerpräsidentenaspiranten könnte die einzige Frau unter den aussichtsreichen Spitzenkandidaten im Land entscheiden. Mona Neubaur soll die Grünen an die Regierung in NRW führen - ihre Partei könnte das Zünglein an der Waage werden. Die Grünen könnten sowohl CDU als auch SPD zur Macht verhelfen und damit möglicherweise schwarz-grün als Option auch für den Bund im Jahr 2025 deutlich machen. Oder aber der Ampel eine komfortable Situation in Berlin im Zusammenspiel mit Düsseldorf ermöglichen.

Bleibt die FDP - in der Berliner Parteizentrale sieht man sorgenvoll die Entwicklung der Umfragen. Danach sieht es so aus, als ob es für die derzeitige Konstellation schwarz-gelb nicht reichen könnte, was an der schwächelnden FDP liegt. Eigentlich sieht man sich in Berlin innerhalb der Regierung auf der Gewinnerseite: Das Ende der Corona-Maßnahmen hat man gegen den SPD-Gesundheitsminister durchgesetzt, die allgemeine Impfpflicht verhindert. Das Mantra der Schuldenbremse zieht Finanzminister und FDP-Chef Lindner weiter durch - die Frage ist, wie lange er angesichts von Krieg und Inflation diese Linie wird halten können. Und auch, ob diese beim Wähler eigentlich verfängt. Die NRW-Wahl verändert das politische Gewicht im Bund. Spannend wird es also auf jeden Fall.

(mün)