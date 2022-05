Kanzler in Bedrängnis : Schwierige Wochen für Olaf Scholz

Meinung Berlin Der Wahlabend in NRW hat Auswirkungen auf den Bund - und nur eine Partei in der amtierenden Bundesregierung kann sich wirklich als Gewinner fühlen. Warum Kanzler Olaf Scholz als Lenker der Ampel damit auch ein Problem bekommt.

Der Kanzler prangt auch am Montag noch an gefühlt jeder Ecke. Olaf Scholz lächelt auf Plakaten - doch seine SPD ist am Tag nach der Wahl in NRW mit Katzenjammer aufgestanden. Das schlechteste Wahlergebnis der Landespartei ist auch für den SPD-Kanzler ein Problem. Auch wenn die so oft beschworenen Zeiten der „Herzkammer der Sozialdemokratie“ längst Geschichte sind und die SPD auch in den vergangenen vier Jahren keinen Ministerpräsidenten stellte. Es gab also keine Abwahl - aber der Traum vom „sozialdemokratischen Jahrzehnt“, den die SPD und ihr Kanzler nach der gewonnenen Bundestagswahl träumte, der ist erst einmal in die Ferne gerückt.

Stattdessen wird es für den Kanzler nun nicht einfacher, die Fliehkräfte in seiner Koalition zusammenzuhalten. Unter drei Parteien gibt es zwei Wahlverlierer und einen Gewinner. Das ist keine ganz gute Ausgangslage, um eine gemeinsame Politik in Krisenzeiten zu planen, umzusetzen und zu kommunizieren. Denn im sozialdemokratischen Flügel der Partei ist man nach den zwei Niederlagen in Folge bei wichtigen Landtagswahlen nervös, auch im Bund läuft es nicht richtig rund.

Erst geriet in der Corona-Politik Gesundheitsminister Karl Lauterbach in die Kritik. Die Amtsführung von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht wird intern und öffentlich bemängelt. Die SPD-Riege im Kabinett gilt in der Ampel derzeit als Krisen-Riege. Dann mäkelten die Koalitionspartner FDP und Grüne lautstark und vernehmlich an der Ukraine- und Russland-Politik der SPD und des Kanzlers herum, griffen ihn scharf an. Worauf Scholz zwar seine Positionen nicht gänzlich änderte, aber zumindest versuchte, seine Kommunikation zu verbessern und in die Offensive ging. So ganz gefruchtet hat diese allerdings nicht - der Kanzlerbonus verpuffte bei der Wahl in NRW.

Umso heller strahlen da, zumindest zeitweise, die Sterne der Grünen-Minister Annalena Baerbock und Robert Habeck, die sich in den Beliebtheitswerten weit nach oben katapultiert haben. In der Politik werden Höhenflüge allerdings selten gegönnt. Sondern sie führen häufig zu Missgunst bei den anderen, da gleicht die Politik oft Fußballmannschaften. Die Grünen können, sollte es zu schwarz-grün in NRW kommen, auch im Bund mit der Alternativ-Karte wedeln. Für die Grünen-Führung gilt nun, nicht abzuheben. Auch das ist hohe politische Kunst.

Und es gibt es in der Ampel die Sorge, dass die Wahlschlappen die FDP in Schwingungen versetzt. Seit Wochen klagen SPD- und Grüne bereits über nervöse Liberale, die in mehreren Ländern Verluste einfuhren - und bei denen einige die Schuld dafür auch in den zu zahlreichen Kompromissen auf Bundesebene sehen. Das könnte den Kurs der FDP in der Ampel ändern, ja, möglicherweise auch verhärten. FDP-Chef Christian Lindner gab darauf am Montag noch keine Antwort. Doch dass er am Wahlabend von einem „desaströsen“ Wahlergebnis sprach, wurde sehr genau registriert. Die Energiekosten, die steigende Inflation, all das bereitet auch dem Mittelstand zunehmend Sorgen. Es ist Lindners Kernklientel. Er wird darum kämpfen - und Olaf Scholz die Ampel vermutlich häufiger auf Linie bringen müssen als ihm lieb ist.

(mün)