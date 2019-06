NRW-SPD : „SPDpur 2030“: Partei braucht optimistisches Antlitz

Berlin Die Initiative innerhalb der NRW-SPD „Die wahre SPD“ benennt sich nach der bewussten Provokation mit diesem Titel um und warnt mit einem dramatischen Appell vor dem Untergang der Partei.

In einem Papier mahnt sie: „156 Jahre nach ihrer Gründung steckt die SPD heute in einer existenzgefährdenden Krise. … Es besteht Anlass zur Sorge, dass die älteste und wichtigste Partei Deutschlands ihre strukturelle Politikfähigkeit verliert.“ Die SPD stehe am Scheideweg: „Verzettelt sie sich weiterhin in personalpolitischem Gezänk und politischem Kleinklein, beschäftigt sie sich weiterhin mehr mit sich selbst als mit den Problemen der Mehrheit der Menschen in diesem Land - dann führt der Weg unweigerlich in den Abgrund politischer Bedeutungslosigkeit.“