Kommentar zu Schulen in der Corona-Krise : NRW braucht einen Pakt für digitales Lernen

Meinung NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer muss die Digitaloffensive in Schulen vorantreiben: Alle Schüler brauchen passende Geräte, die Lehrer müssen lernen, digitale Möglichkeiten besser zu nutzen.

Schnell und unbürokratisch handeln statt reden. So hat NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) es geschafft, mehr als 300.000 Selbstständigen in NRW in wenigen Wochen Soforthilfe zum Überleben trotz Corona-Krise auszahlen zu lassen.

NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer sollte sich an ihrem Parteifreund orientieren. Sie steht in der Pflicht, dass alle infrage kommenden NRW-Schüler bis zum Anfang des neuen Schuljahres ein für digitales Lernen brauchbares Endgerät zur Verfügung haben, also einen Laptop oder Tablet-PC. Denn es ist möglich, dass es das ganze nächste Schuljahr normalen Unterricht nur auf Sparflamme geben wird. Gebauer sollte also aufhören, die Verantwortung bei den Kommunen abzuladen, und sofort handeln: Mit Bezirksregierungen, Städten oder den IHKs muss ein Pakt für digitales Lernen in NRW geschlossen werden, bei dem zuerst geprüft wird, wo welche Endgeräte fehlen – und dann wird zentral bestellt. Unternehmen wie Metro, Telekom, Vodafone oder Medion sollten gefragt werden, ob sie die Geräte besorgen, das Land muss die Bundesmittel aufstocken.