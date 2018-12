Anfrage an Bundesregierung: NRW schiebt die meisten abgelehnte Asylbewerber ab

Anfrage an Bundesregierung

NRW schiebt die meisten abgelehnten Asylbewerber in Deutschland ab. Foto: dpa/Daniel Maurer

Düsseldorf Kein anderes Bundesland schiebt in Deutschland mehr abgelehnte Asylbewerber ab als Nordrhein-Westfalen.

Nordrhein-Westfalen hat in diesem Jahr bislang mehr abgelehnte Asylbewerber abgeschoben als alle anderen Bundesländer. Insgesamt wurden von Januar bis Ende Oktober 5.548 Menschen unter Polizeizwang zurück in ihre Heimatländer oder in Drittstaaten geschickt, wie aus der Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion hervorgeht, die dem Evangelischen Pressedienst (epd) vorliegt.