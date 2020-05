Corona-Pandemie : Plenarsaal bekommt Acrylglas-Kabinen

Düsseldorf Damit die Hygiene und das Abstandsgebot gewährleistet bleiben, werden mobile Acrylglastrennwände im Plenarsaal und zwei Ausschusssälen installiert. Besuchergruppen des nordrhein-westfälischen Landtags müssen allerdings dennoch bis zum Ende der Herbstferien draußen bleiben.

Wenn ab diesem Mittwoch das Plenum im Düsseldorfer Landtag zusammentritt, dann wird es dies auch weiterhin in stark dezimierter Mannschaftsstärke tun. Aus Sicherheitsgründen dürfen nicht alle Abgeordneten an der Sitzung teilnehmen. Zwei Drittel müssen die Debatte via Internet verfolgen. Ein Teil der Parlamentarier wurde zudem auf die Besuchertribüne versetzt. Grund ist die Einhaltung der Sicherheitsabstände. Ungewohntes Debattieren in Zeiten von Corona.

Doch das soll sich bald ändern. Wie aus dem Beschluss des Parlamentarischen Krisenstabs hervorgeht, der unserer Redaktion vorliegt, hat sich das Gremium darauf verständigt, „dass nach der Sommerpause wieder ein regulärer Plenar- und Ausschussbetrieb ermöglicht wird“. Der Ältestenrat habe einstimmig dafür votiert, mobile Acrylglastrennwände im Plenarsaal und zwei Ausschusssälen zu installieren, damit die Hygiene und das Abstandsgebote gewährleistet bleiben, wie es in einem Brief von Parlamentspräsident André Kuper an die Landtagsabgeordnete heißt. In anderen Landtagen – beispielsweise in Brandenburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein – gibt es bereits ähnliche Vorrichtungen.