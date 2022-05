„Vielleicht ergibt sich ja was“ : Kanzler Scholz sieht Ampel als Möglichkeit in NRW

Berlin/Düsseldorf/Köln Trotz der schweren Niederlage für die SPD hält Bundeskanzler Olaf Scholz nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen eine Ampel-Koalition in dem Land für durchaus denkbar.

„Die Parteien, die in Berlin, die in Deutschland die Bundesregierung stellen, haben eine Mehrheit im Landtag. Vielleicht ergibt sich daraus ja auch was“, sagte Scholz in der Sendung „RTL Direkt“.

Mit Blick auf den Wahlkampf in NRW sagte Scholz, er habe gespürt, dass der Kurs der Bundesregierung „von einer großen Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger unterstützt“ werde. Bezüglich des Kriegs in der Ukraine seien viele Menschen der Meinung, dass es richtig sei, „besonnen und sehr überlegt zu agieren in so einer gefährlichen Frage“. Zur nun laut werdenden Kritik an ihm sagte der Kanzler: „Wenn man wegen solcher Schlagzeilen sich schwer beeindruckt fühlt, dann sollte man sich einen anderen Beruf suchen.“