Umwelt : NRW handelt Klimaschutz neu aus

Foto: dpa/Federico Gambarini NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) findet das Klimapaket der Bundesregierung „mutlos“.

Düsseldorf Alle wollen grüner werden. Die weitreichendsten Forderungen stellen die Grünen selbst auf. Die gesamte NRW-Gesetzgebung soll unter einen „Klimavorbehalt“.

Das von der schwarz-roten Bundesregierung vorgelegte Klimapaket hat eine breite Debatte um eine Neujustierung der Umweltpolitik in NRW ausgelöst. In einem Antrag, der am morgigen Mittwoch im Rahmen einer Expertenanhörung breit diskutiert werden soll, fordern die NRW-Grünen die Landesregierung zu zusätzlichen Maßnahmen auf. Der überwiegende Teil der Experten, deren Stellungnahmen unserer Redaktion bereits vorliegen, unterstützt die grünen Forderungen.

Unter anderem sieht der Antrag „Klimakrise: Die Landesregierung muss ihre Ziele nachschärfen, Maßnahmen ergreifen und Klimavorbehalt einführen“ noch mehr regenerative Energie, eine beschleunigte Verkehrswende, höhere Ausgaben für Energiespar-Technik und ein verschärftes Klimaschutzgesetz für NRW vor, das die Emissionen des Treibhausgases CO2 noch schneller eindämmt.

Die Grünen fordern den Landtag auf, „Klimaschutz und Klimafolgeanpassung zu einer ressortübergreifenden Priorität zu machen“. Neue Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sollen den Zielen des NRW-Klimaschutzgesetzes nicht entgegen stehen dürfen. Ein so genannter „Klimavorbehalt“ soll zwingend alle Auswirkungen neuer Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften auf die NRW-Treibhausgasemissionen ausweisen.

Eine überraschend zwiespältige Reaktion auf das Klimapaket der rot-grünen Bundesregierung wurde unterdessen in der NRW-Landesregierung sichtbar. NRW-Wirtschaftsminster Andreas Pinkwart (FDP) mahnte „dringenden Überarbeitungsbedarf“ an und nannte Paket „mutlos“. Unter anderem will die Bundesregierung den Ausstoß von CO2 grundsätzlich bepreisen und damit zu mehr Klimagas-Einsparungen motivieren.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) stellte sich hingegen hinter das Paket, das als Ausgleich für wegen der CO2-Bepreisung steigende Benzinpreise eine Erhöhung der Pendlerpauschale vorsieht und ab 2025 den Einbau neuer Ölheizungen verbieten will. „Man hätte es ambitionierter machen können, aber der Einstieg ist richtig“, sagte Laschet. Er warnte: „Wer im Bundesrat mit Nein stimmt, nimmt die Verantwortung auf sich, dass dieses große Paket scheitert.“ Laschet brachte eine Baum-Prämie ins Gespräch. Der Wald, der CO2 binde, sei „Klimaschützer Nummer Eins“. Waldbauern leisteten deshalb einen wertvollen Klimaschutz-Beitrag, der finanziell anerkannt werden müsse.

In den meisten der zumindest bislang vorliegenden Stellungnahmen für die morgige Expertenanhörung wird der neue Klimaschutz-Antrag der Grünen begrüßt. Die Vorschläge seien „weitgehend erwägenswert und zielführend“, meint eine Expertise der Bergischen Universität Wuppertal. Sie schlägt zudem vor, „Klimaschutzpolitik in den Schulen in den Lehrplan einzubinden“ und kritisiert als „sonderbar“, dass in NRW immer noch neue Verwaltungsgebäude entstehen, die nicht modernsten Wärmedämmungstechniken („Passivhausstandard“) entsprechen.

Das Wuppertaler Institut für Klima, Umwelt und Energie fordert einen „Umbaufahrplan der energieintensiven Produktion“ in NRW. Nur so könne der Klimaschutz zum Innovationsmotor werden „und damit gleichzeitig einen Beitrag zur Standortsicherung“ schaffen.

Die Münsteraner Sektion der Fridays For Future-Bewegung unterstützt die Grünen-Forderung nach einer ressortübergreifenden Priorität für den Klimaschutz ausdrücklich. „Als vergleichsweise reiche Region hat NRW nicht nur besonders gute Voraussetzungen dafür, sondern auch eine besondere Verantwortung“, heißt es in der Stellungnahme. Konkret fordern die Friday-Vertreter die Abschaltung von 25 Prozent der derzeitigen Kohlekraft-Kapazitäten noch im laufenden Jahr sowie das sofortige Ende aller Subventionen für fossile Energieträger und gehen damit noch über die Grünen-Positionen hinaus.

Der Kölner Verein „Fortschritt in Freiheit e.V.“ bestreitet zwar nicht gerade den Klimawandel. Aber, dass die CO2-Emissionen damit zu tun haben könnten. „Wir lehnen den angestrebten „Klimaschutz“ ab, da dieser auf einer unserer Meinung nach falsifizierter Hypothese beruht, dass CO2 das Klima wesentlich beeinflusst“, vertritt die Stellungnahme eine wissenschaftliche Aussenseiter-Position.

Die NRW-Wirtschaft, vertreten über die Landesvereinigung der Unternehmensverbände NRW, fordert vor allem „technologieoffene“ Vorgaben für die CO2-Reduzierung. Damit ist gemeint, dass die Politik zwar Klimaziele vorgeben kann, aber nicht die Verfahren und Techniken, die auf dem Weg dorthin eingesetzt werden sollen. Zudem solle die NRW-Politik ihre Klimapolitik besser abstimmen. „Klimaschutzgesetz und Klimaschutzplan können für NRW nicht isoliert funktionieren, denn NRW ist keine Insel“, heißt es in der Stellungnahme der Unternehmer, „statt Alleingänge brauchen wir zumindest bundesweit abgestimmte Maßnahmen.“ So könne die „Wettbewerbsfähighkeit und langfristige Sicherung des Wirtschafts- und Industriestandorts NRW am besten erreicht werden.